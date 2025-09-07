Va a firmare in commissariato con lo scooter rubato

Catania – Pensando di non essere notato è andato in commissariato per adempiere all’obbligo di firma a bordo di uno scooter rubato, ma il protagonista di questa vicenda, un 43enne catanese con precedenti specifici per reati contro il patrimonio, è stato scoperto e denunciato dalla polizia per ricettazione. L’uomo, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con l’obbligo di firma tutti i giorni, si è presentato al commissariato di Librino in sella a uno scooter risultato provento di furto.

Quando è arrivato davanti agli uffici, ha lasciato il motociclo all’esterno col motore acceso. A quel punto, i poliziotti hanno effettuato il controllo del mezzo a due ruote verificando che il blocco di accensione si presentava privo della chiave. Gli accertamenti hanno consentito di appurare che lo scooter era stato rubato pochi giorni prima a Misterbianco. Il motociclo è stato restituito al legittimo proprietario, mentre il 43enne è stato denunciato per ricettazione e segnalato all’Autorità giudiziaria per la violazione delle prescrizioni imposte dalla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.

