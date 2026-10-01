Va a fuoco in marcia un autocarro Scania che trasportava un gruppo elettrogeno, tanta paura, nessun ferito

Comiso – Intorno alle 7.00 di stamani la squadra operativa del distaccamento di Vittoria dei Vigili del Fuoco è intervenuta sulla ss 115 al km 303 per l’incendio che ha coinvolto un autocarro modello Scania, che trasportava un gruppo elettrogeno. Data l’entità del sinistro, una seconda squadre con mezzo di 8000 litri di acqua è stato inviato da Ragusa.

L’incendio si è sviluppato mentre il mezzo era in marcia; l’autista ha bloccato la marcia e ha chiamato i soccorsi senza subire alcun danno. Sul posto la Polizia di Ststo di Comiso, la strada è rimasta chiusa, per il tempo necessario alla conclusione dell’intervento.

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