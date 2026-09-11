Va a fuoco una casa a Comiso, soccorsa una donna

Comiso – Due squadre del Comando Vigili del fuoco, una da Ragusa e una da Santa Croce Camerina, sono intervenute a Comiso in via Palermo per un incendio sviluppatosi nel lcoale cucina di una abitazione in via Palermo a Comiso.

A causa dell’incendio dovuto a un guasto elettrico, l’imobile ha subito dei danni e in particolare il distacco delle pignatte del soffitto, ragion per cui è stato dichiarato inagibile.

L”intervento dei vigili del fuoc è valso ad evitare che le fiamme si propagassero in altri ambienti. La signora residente nell’immobile è stata affidata alle cure del 118 e per accertamenti è stata trasferita all’ospedale di Vittoria.

Sul posto personale della Polizia di Comiso per le indagini.

© Riproduzione riservata