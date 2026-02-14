Va ai domiciliari il ladro 54enne di Ragusa

Ragusa – La Squadra Mobile di Ragusa ha eseguito un’ordinanza di detenzione domiciliare a carico di un uomo di 54 anni. Un 54enne si è reso responsabile dei furti di denaro contante e materiale elettronico ad un’attività commerciale e di un borsello contenente documenti personali, bancari e contante, in due diverse occasioni. Per i fatti sopra descritti il soggetto dovrà scontare la pena di 2 anni e 5 mese ai domiciliari e dovrà pagare una multa di 1500 Euro.

