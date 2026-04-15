Va al bar e accoltella l’ammiratore della sorella. Il VIDEO

La telecamera riprende l'aggressione nel Catanese.
di Redazione
Catania – Accoltellato per gelosia. I carabinieri di Calatabiano hanno arrestato un 59enne che avrebbe assalito un uomo di 76 anni in un bar. L’anziano si trovava seduto a un tavolino all’esterno quando l’altro è spuntato con un coltello e gli ha colpito la gamba destra, sferrando poi un altro colpo andato invece a vuoto.
L’aggressore sarebbe poi fuggito subito dopo l’intervento dei passanti. I militati lo hanno rintracciato in via Duomo, in evidente stato di alterazione per l’alcol. Aveva 3 coltelli con punta acuminata e altri ne teneva a casa. All’origine del gesto ci sarebbe la gelosia del 59enne nei confronti della sorella, sulla quale si erano riversate le attenzioni del 76enne, già precedentemente minacciato.
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