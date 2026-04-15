Va al bar e accoltella l’ammiratore della sorella. Il VIDEO

L’aggressore sarebbe poi fuggito subito dopo l’intervento dei passanti. I militati lo hanno rintracciato in via Duomo, in evidente stato di alterazione per l’alcol. Aveva 3 coltelli con punta acuminata e altri ne teneva a casa. All’origine del gesto ci sarebbe la gelosia del 59enne nei confronti della sorella, sulla quale si erano riversate le attenzioni del 76enne, già precedentemente minacciato.