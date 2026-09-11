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11/09/2026 11:02

Va in appalto la nuova scuola Lipparini Miccichè

A darne notizia il sindaco Mario Marino

di Redazione

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Scicli – La notizia attesa da decenni è arrivata.

Il sindaco di Scicli Mario Marino comunica che è stata pubblicato il bando di gara aperto per un importo di appalto di 6 milioni 864.448,74 euro per la costruzione della nuova scuola Lipparini Miccichè in piazza Italia. La scadenza della presentazione delle offerte è fissata per le ore 23:00 del 10/10/2026 presso al centrale unica di committenza di Comiso.

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Il nuovo edificio sarà funzionale, ad alta efficienza energetica, conforme alle più avanzate esigenze della didattica e rispettoso della memoria architettonica del centro storico.
Si tratta dell’opera pubblica più attesa e significativa degli ultimi decenni per Scicli.

I lavori potrebbero iniziare in novembre.

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