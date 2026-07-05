Cronaca
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05/07/2026 21:06

Va in carcere il ladro 25enne di Marina di Ragusa

Aveva solo il braccialetto elettronico.

di Redazione

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Ragusa – La Polizia di Stato di Ragusa ha dato esecuzione a un decreto di cessazione della misura alternativa degli arresti domiciliari con applicazione del dispositivo elettronico, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa.

Il provvedimento riguarda un 25enne, condannato per il reato di furto aggravato, commesso a Marina di Ragusa.

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Gli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Ragusa hanno avviato immediato le ricerche del condannato, arrestandolo e associandolo presso la Casa Circondariale di Ragusa, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

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