Va in ospedale per una gamba gonfia, viene dimessa e muore. Valentina aveva a 35 anni

Barletta – Si era recata in pronto soccorso per forti dolori alla gamba sinistra: dopo gli accertamenti, i medici l’hanno dimessa consigliandole una terapia a casa. Poco tempo dopo la donna si sarebbe sentita male e, a seguito del ricovero in ospedale, è purtroppo morta. Il tragico episodio è avvenuto a Barletta, tra giovedì 29 e venerdì 30 ottobre, ed è stato reso pubblico dal racconto dei familiari della vittima.

Si chiamava Valentina Filannino la donna di 35 anni (compiuti domenica scorsa) che ha perso la vita nel reparto di rianimazione del Dimiccoli.

La giovane era arrivata in pronto soccorso giovedì per lo stato della sua gamba sinistra, gonfia e più scura del normale, ma il personale sanitario non ha ritenuto di trattenerla dopo i controlli. Secondo quanto riferito dai familiari, Valentina avrebbe provato a insistere per essere ricoverata. La donna, arrivata nella casa di sua mamma, avrebbe perso i sensi poco tempo più tardi: ricoverata d’urgenza in rianimazione, si è spenta nella giornata di venerdì.

La famiglia ha presentato una denuncia formale affinché si faccia chiarezza sulla vicenda. Il corpo della vittima è stato già trasferito nell’istituto di medicina legale del Policlinico di Bari, dove sarà eseguita l’autopsia.