Vaccinazione antinfluenzale, copertura al 20%. Drago: “Un gesto che aiuta ospedali e Pronto soccorso”

Ragusa – L’ASP di Ragusa rinnova l’invito alla popolazione a sottoporsi alla vaccinazione antinfluenzale, ricordando come il vaccino rappresenti uno strumento fondamentale di prevenzione e contribuisca in modo concreto a ridurre la pressione su Pronto soccorso e reparti ospedalieri, particolarmente impegnati durante il periodo di maggiore circolazione dell’influenza stagionale.

Secondo il report aggiornato al 12 gennaio, nel territorio provinciale sono stati somministrati complessivamente 49.000 vaccini antinfluenzali, pari a una copertura di circa il 20 per cento della popolazione “eleggibile”, ovvero delle persone per le quali la vaccinazione è raccomandata in base all’età o alla presenza di condizioni di rischio. Tra gli over 65 la copertura ha raggiunto il 45 per cento, mentre nella fascia di età compresa tra i 60 e i 64 anni si attesta al 19. Per quanto riguarda la popolazione pediatrica, sono stati vaccinati 4.032 bambini tra i 6 mesi e i 6 anni, pari a circa il 25 per cento.

«La vaccinazione antinfluenzale – dichiara il Direttore generale dell’ASP, Giuseppe Drago – non è soltanto una scelta di tutela individuale, ma un atto di responsabilità collettiva. Ridurre i casi di influenza e le complicanze evitabili consente di limitare gli accessi ai Pronto soccorso e i ricoveri ospedalieri, permettendo ai servizi di concentrarsi sulle emergenze e sui pazienti più complessi».

Secondo il Direttore del Dipartimento di Prevenzione, Giuseppe Smecca, e il Direttore dell’U.O.C. di Epidemiologia e Profilassi, Sonia Cilia, «la vaccinazione rappresenta uno degli strumenti più efficaci per contenere l’impatto dell’influenza stagionale. La riduzione delle complicanze, soprattutto nei soggetti più vulnerabili, contribuisce concretamente a prevenire le forme più gravi della malattia. Anche a stagione avviata, vaccinarsi resta una scelta utile».

La campagna proseguirà fino al 28 febbraio. Le somministrazioni sono disponibili presso gli ambulatori dei Medici di medicina generale e dei Pediatri di libera scelta, nelle farmacie aderenti e nei centri vaccinali aziendali. Quelli di Ragusa (via Licitra), Modica (ospedale “Maggiore-Baglieri”) e Vittoria (via Nicosia) restano aperti con la formula dell’open day, senza prenotazione, anche il mercoledì dalle ore 15 alle 18 e il sabato dalle ore 9 alle 12. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero verde 800 050510

