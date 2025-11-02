Vaccino russo contro i tumori: quando arriva in Italia

Vaccino russo capace di curare il cancro? «Sarei molto cauto, vista anche la provenienza», commenta il virologo Matteo Bassetti. Le prime fiale saranno iniettate già nel 2026, preparate all’ospedale Torlak di Belgrado e «destinate anche a malati provenienti dal resto d’Europa». Ma quali sono gli effetti collaterali? Come funziona? E i rischi? Le risposte del direttore Malattie infettive dell’ospedale policlinico San Martino di Genova.

Si chiama Entromix e sembrerebbe un vaccino mRNA, non sappiamo su quali tumori funzionerà. È stato annunciato come un qualcosa di di straordinario, però io credo che gli studi siano assolutamente preliminari e non si può dare un giudizio quando sono coinvolti una cinquantina di volontari.

I vaccini mRNA per la cura del cancro saranno la nuova frontiera. La tecnologia mRNA nasceva già per combattere i tumori, poi l’abbiamo adattata nel momento del Covid per fare un vaccino anti-Covid e probabilmente servirà per molti altri vaccini, anche per l’influenza e le altre malattie infettive. Ma nella realtà il vero vantaggio di questa tecnologia è proprio nei confronti dei tumori.

Il futuro per la cura contro il cancro è l’immunoterapia, una terapia che permetterà anche di limitare moltissimo gli effetti collaterali di quelli che sono i farmaci che oggi vengono utilizzati (come la chemioterapia e la radioterapia). Quindi è la nuova frontiera sulla quale tutti dobbiamo essere pronti a guardare con interesse quello che la la scienza ci porterà.

