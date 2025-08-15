Valderice piange Antonio Coppola: il 46enne morto in un incidente a Trapani

Trapani – Valderice è sotto choc per la morte improvvisa di Antonio Coppola, 46 anni, rimasto vittima di un tragico incidente stradale nella notte tra mercoledì e giovedì a Trapani.

Coppola era alla guida della sua Ford Fiesta quando, intorno alle 4 del mattino, stava percorrendo via Virgilio in direzione della Zona industriale. Nei pressi del passaggio a livello, per cause ancora in corso di accertamento, l’auto è finita contro un muretto vicino alla struttura che ospita il “Mercato Amico”.

