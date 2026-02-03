Valentino e il caso del finto pronipote Oscar Garavani

Stilista e modello, presente al funerale. Le dichiarazioni del 2020, e la promessa (non mantenuta) di esibire le prove

Roma – «Oscar Garavani non è il pronipote di Valentino Garavani». Lo scrive al Corriere Piero Villani, 77 anni, nipote dello stilista scomparso il 19 gennaio, in una lettera firmata «La famiglia del Maestro Valentino Garavani». Se già c’erano dubbi ora la questione sembra chiusa, anche per eventuali risvolti ereditari. Ma lui, Oscar, designer di borsette, 59 anni, ex modello, lunghi capelli biondi, che da qualche anno si presenta come pronipote, che è andato al funerale, immortalato dai fotografi, cosa dice? Lo rintracciamo al telefono. Prima la lettera, però.

«Oscar Garavani non è legato da alcun vincolo di parentela con il sig. Valentino Garavani. Trattasi di mera omonimia». Quindi neanche una lontana discendenza indiretta. «La circostanza, peraltro, riferita dal detto sig. Oscar Garavani – prosegue la famiglia – di essere figlio di un non meglio specificato fratello del Maestro Valentino Garavani non corrisponde al vero atteso che il medesimo aveva un’unica sorella, Wanda». E l’unico nipote dello stilista è proprio il figlio di Wanda (morta nel 1997), Piero Villani.

In un articolo dell’Ansa del 2020 («Oscar Garavani, nipote di Valentino, creatività nel dna») Oscar si presentava come «pronipote» in quanto il nonno «era il fratello di Valentino». E raccontava: «Ho sfilato per Armani, Versace, Ferré e anche per mio zio Valentino». Per anni, sulle testate che raccontavano la sua attività di stilista e imprenditore, è sempre rimasto «il nipote di Valentino». Mai smentito.

Oscar Garavani, salvo clamorose prove contrarie, è un parente “contraffatto” di Valentino.

