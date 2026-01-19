Valentino è morto: lo stilista aveva 93 anni

Roma – Ludovico Clemente Garavani, noto semplicemente come Valentino, è morto all’età di 93 anni. Lo stilista, creatore dell’omonimo marchio, è scomparso a Roma, nella sua casa. L’annuncio è stato dato dalla Fondazione Valentino Garavani e da Giancarlo Giammetti, a lungo compagno dello stilista.

Valentino, nato a Voghera nel 1932, aveva mosso i primi passi nel mondo della moda a Parigi, formandos negli atelier di Jean Dèsses e Guy Laroche. Tornato in Italia, ha aperto a Roma, in Via Condotti, il suo laboratorio di sartoria. La svolta nella sua carriera è stata nel 1962, a Palazzo Pitti.

La Maison Valentino – cofondata con Giancarlo Giammetti – ottenne in breve tempo un successo incredibile, coronato da collaborazioni di altissimo livello con le star di Hollywood. Nel 1998, Valentino e Giammetti hanno ceduto il marchio al gruppo HdP (che, a sua volta, nel 2002 lo ha venduto al gruppo Marzotto). Valentino ne è rimasto direttore artistico fino al 2007, a succedergli sono stati Alessandra Facchinetti, Maria Grazia Chiuri, Pier Paolo Piccioli e, dal 2024, Alessandro Michele. Nel 2012 la griffe è stata acquisita dalla società finanziaria Mayhoola for investments del Qatar.

La camera ardente sarà allestita presso PM23, in Piazza Mignanelli 23 a Roma, Mercoledì 21 e

Giovedì 22 gennaio 2026, dalle 11:00 alle 18:00. Il funerale si terrà Venerdì 23 gennaio 2026, alle ore 11, presso la Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, in Piazza della Repubblica 8 a Roma.