Condividi "Valeria e la figlia Lisa da Pozzallo ad Affari Tuoi pescano il Pacco Nero, ma accettano l’offerta e fanno bene" sui social

Pozzallo – Protagonista della puntata di Affari Tuoi di sabato 18 aprile è stata Lisa che vive in provincia di Gorizia, rappresenta il Friuli Venezia Giulia. Lisa è stata Miss Friuli, ma è originaria di Pozzallo, la mamma, Valeria, pozzallese, 46 anni, è stata invece Miss Sicilia. Lisa lavora in un’agenzia di comunicazione, Valeria sugli scuolabus.

Quando mancavano pochi tiri alla fine della partita Lisa si è trovata a concludere la sua partita con l’incognita del pacco nero e i cento euro dall’altra parte. Stefano De Martino era a telefono col Dottore che proponeva 22mila euro e Lisa ha accettato l’offerta: “Mi fido di mamma e secondo me il pacco nero sta nell’altro”. In realtà, aprendo i pacchi, si è scoperto che era proprio Lisa ad averlo, ma al suo interno fortunatamente c’erano solo 100 euro. Mamma e figlia portano a casa 22 mila euro.

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