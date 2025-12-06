Attualità
06/12/2025 13:06

Valzer di nomine in Diocesi a Ragusa. Le ha decise il Vescovo La Placa

Riguardano i sacerdoti don Girolami Alessi, Mario Modica e Raffaele Marco Diara

di Redazione

Ragusa – Il Vescovo di Ragusa, mons. Giuseppe La Placa ha annunciato nuove nomine che riguardano diversi uffici e incarichi pastorali della Diocesi di Ragusa, nello specifico:

  • il sac. Girolamo Alessi è stato nominato Delegato per i ministeri di Accolito, Lettore e Catechista, con contestuale trasferimento dagli incarichi di Direttore dell’Ufficio Liturgico Diocesano e di Responsabile del Servizio Diocesano al Catecumenato.
  • il sac. Mario Modica è stato nominato Direttore dell’Ufficio Liturgico Diocesano e Responsabile del Servizio Diocesano al Catecumenato.
  • Il sac. Raffaele Marco Diara è stato nominato Assistente spirituale dei Vigili del Fuoco di Ragusa.

 

