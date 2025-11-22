Valzer di nomine nella Diocesi di Noto. Il Vescovo Rumeo fa rotazione dei parroci

Noto – Valzer di nomine da parte del vescovo di Noto monsignor Salvatore Rumeo, che cambia sede a diversi parroci della Diocesi.

I nuovi vicari foranei sono ad Avola don Gianni Donzello, a Ispica don Antonio Maria Forgione, a Modica don Giuseppe Stella, a Noto don Maurizio Novello, a Pachino don Giorgio Parisi, a Pozzallo don Salvatore Bella, a Rosolini don Salvatore Cerruto e a Scicli don Ignazio La China. Alcuni sono nuovi in questo ruolo, mentre altri sono stati confermati nell’incarico.

Nel Vicariato di Scicli don Giuseppe Agosta assumerà l’incarico di Parroco della Parrocchia Santa Caterina da Siena (Donnalucata) e San Giuseppe a Scicli.

Don Paolo Alescio lascia Scicli per assumere l’incarico di vicario parrocchiale della chiesa di San Giovanni Battista ad Avola e San Guglielmo a Noto (Calabenardo).

Don Davide Baglieri, attualmente parroco a Pozzallo, aggiunge agli incarichi in essere il ruolo di assistente zonale Agesci. Don Giuseppe Canonico, segretario e cerimoniere vescovile, assume l’incarico di Amministratore parrocchiale nella Chiesa del SS. Crocifisso a Noto.

A Scicli, don Ignazio La China, agli incarichi già in essere aggiunge anche quello di amministratore parrocchiale della Parrocchia Cuore Immacolato di Maria a Cava d’Aliga (Scicli) e di Assistente Masci. A Noto, don Franco Paternò assume l’incarico di Parrocco della Parrocchia Sant’Andrea.

Ad Ispica don Davide Olivo divine parroco di Sant’Anna, mentre don Rosario Rabbito diviene vicario parrocchiale nella Chiesa di Sant’Antonio Abate.

Le nomine saranno operativa dal 30 novembre 2025, con la prima domenica d’Avvento. Le nomine dei Vicari Foranei sono per un quinquennio.