New York – Un nuovo record per Vincent van Gogh. Il dipinto ‘Châtaigniers en fleurs’ (Castagni in fiore), realizzato nel 1890 durante il soggiorno ad Auvers-sur-Oise, in Francia, è stato venduto per 190,4 milioni di dollari (circa 176 milioni di euro), commissioni comprese, nell’asta organizzata nella sede di New York della casa d’aste Sotheby’s.

La cifra polverizza il precedente primato dell’artista olandese, stabilito nel novembre 2022 da ‘Verger avec cyprès’ (Frutteto con cipressi), aggiudicato da Christie’s per 117,2 milioni di dollari (circa 108 milioni di euro). Il risultato, superiore alle aspettative della vigilia, consacra l’opera come il secondo dipinto più costoso mai venduto nella storia delle aste di Sotheby’s.

Il quadro, che aveva una stima intorno ai 180 milioni di dollari, è stato aggiudicato a 165 milioni, prima dell’aggiunta delle commissioni. Secondo quanto riportato dal ‘Wall Street Journal’ e confermato da Artnews, l’acquirente sarebbe il mercante d’arte statunitense William Acquavella.

La diatriba

La vendita chiude una vicenda giudiziaria che fino a pochi giorni prima aveva messo in discussione la possibilità stessa di portare il dipinto all’incanto. Gli eredi di Samuel Fischer, importante editore ebreo tedesco che aveva posseduto l’opera, avevano infatti contestato la legittimità della sua cessione nel 1936, sostenendo che la famiglia fosse stata costretta a separarsene a causa delle persecuzioni e delle pressioni economiche esercitate dal regime nazista. La controversia si è risolta martedì 17 novembre, quando Sotheby’s ha annunciato il raggiungimento di un accordo tra la famiglia Blaquier-Arrieta e tutti i discendenti legali dei coniugi Hedwig e Samuel Fischer. L’intesa ha consentito di liberare il dipinto da ogni contestazione prima dell’asta. I termini economici dell’accordo non sono stati resi pubblici e non è quindi possibile stabilire se agli eredi Fischer spetterà una parte del ricavato.

I dettagli dell’opera

L’opera faceva parte della collezione di Paul G. Allen, il cofondatore di Microsoft. Van Gogh dipinse i castagni in fiore pochi giorni dopo l’arrivo a Auvers-sur-Oise, il villaggio a nord-ovest di Parigi dove finì per trascorrere le ultime settimane della sua vita. Reduce da un anno di ricovero nell’ospedale psichiatrico di Saint-Rémy-de-Provence, l’artista ritrovò ad Auvers un rinnovato slancio creativo, dedicandosi con straordinaria intensità ai giardini, ai campi e ai paesaggi della campagna francese. Il quadro venduto oggi è uno di otto paesaggi realizzati ad Auvers ancora conservati in collezioni private. Faceva parte della leggendaria collezione Blaquier-Arrieta, costituita a partire dagli anni Sessanta dai collezionisti argentini Carlos Pedro Blaquier e Nelly Arrieta de Blaquie.

© Riproduzione riservata