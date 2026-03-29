Vandalizzata la stele dei cavari a Ispica alla vigilia della domenica delle Palme

Un gesto brutto.
di Redazione
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Ispica – Un gesto brutto. Nel giorno della Domenica delle Palme.
Atto vandalico nella notte a Ispica: la stele dei Cavari, collocata da circa dieci anni all’interno della rotonda «Caduti di Nassiriya», nei pressi della stazione dei Carabinieri e in uno degli ingressi principali della città, è stata imbrattata con scritte di vernice blu. L’area, notoriamente dotata di molteplici telecamere di videosorveglianza, potrebbe offrire elementi utili alle indagini.
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