Cronaca
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29/03/2026 13:53

Vandalizzata la stele dei cavari a Ispica alla vigilia della domenica delle Palme

Un gesto brutto.

di Redazione

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Ispica – Un gesto brutto. Nel giorno della Domenica delle Palme.

Atto vandalico nella notte a Ispica: la stele dei Cavari, collocata da circa dieci anni all’interno della rotonda «Caduti di Nassiriya», nei pressi della stazione dei Carabinieri e in uno degli ingressi principali della città, è stata imbrattata con scritte di vernice blu. L’area, notoriamente dotata di molteplici telecamere di videosorveglianza, potrebbe offrire elementi utili alle indagini.

 

 

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