Vanno a pesca di tonni ma all’amo abbocca uno squalo. VIDEO

Marzamemi – La battuta di pesca è finita in maniera decisamente imprevista. Partiti per portare a casa dei tonni, si sono trovati all’amo uno squalo mako di circa 4 metri. E’ accaduto a Marzamemi, in provincia di Siracusa. Lo squalo, dopo aver lottato per diversi minuti, è riuscito a strappare il terminale della canna e a riconquistare la libertà.

© Riproduzione riservata