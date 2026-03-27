Vanno in vacanza a Sharm e lasciano soli i 5 figli minorenni

Trieste – Sono andati in vacanza a Sharm el-Sheikh, in Egitto, lasciando a casa da soli i loro cinque figli, tutti minorenni. Una situazione anomala che ha attirato l’attenzione di una insegnante, che ha poi segnalato il caso ai servizi sociali. Il caso arriva da Trieste: dopo un sopralluogo con la polizia locale sono quindi state attivate le misure di protezione e bambini e ragazzi sono stati trasferiti in una comunità.

Il caso a Trieste

Come ricostruito dal quotidiano Il Piccolo, i fatti risalgono a circa un mese e mezzo fa. I due coniugi erano partiti per festeggiare il compleanno di lei, optando per una vacanza sul Mar Rosso, ma senza i cinque figli, lasciati a casa senza la supervisione di un adulto. La coppia, nei giorni successivi, aveva anche pubblicato sui social diverse foto della vacanza, tra mare e spiagge paradisiache. Nel frattempo, a Trieste, venivano attivati i servizi sociali e le procedure di sicurezza, con i cinque minori che sono stati trasferiti in un primo momento all’Irccs materno infantile Burlo Garofolo per verificare che stessero bene.

Attivati i servizi sociali

I genitori sono subito stati informati di quanto stava accadendo, mentre è stata inviata un’informativa alla procura dei minori ed è stata avviata, da parte dei servizi sociali, la ricerca di una comunità idonea ad accoglierli. Dei cinque ragazzini soltanto uno frequenta un istituto superiore, mentre gli altri quattro frequentano la scuola primaria: al momento sono tutti ospiti di una comunità del territorio, con i genitori che hanno la possibilità di vederli.

In casa anche 15 animali

Della vicenda si è interessato anche Massimo Tognolli, assessore comunale alle Politiche sociali: “È stato messo in atto un percorso genitoriale per fare in modo che si creino, quanto prima, i presupposti affinché la famiglia si ricongiunga e in primo piano restano la sicurezza e la serenità dei minori”. Secondo quanto ricostruito, le condizioni igienico-sanitarie registrate dagli agenti intervenuti nell’appartamento erano “spaventose”. Non solo, nell’appartamento sono stati trovati anche quattro cani e 11 gatti, anche loro trasferiti dal Comune in strutture adeguate. I due genitori sono stati denunciati per abbandono di minori dalla polizia locale di Trieste, con il caso che è approdato sulla scrivania dell’assessore ai Servizi sociali del Comune, oltre che su quello del tribunale dei minori.

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