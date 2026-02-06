Vasco Rossi appare in pizzeria a Militello Val di Catania

Militello Val di Catania – Vasco Rossi, a sorpresa, a Militello.

Durante una breve ma intensa visita a Catania, probabilmente per la festa di Sant’Agata, Vasco Rossi ha deciso di deviare il suo cammino, guidato dall’istinto e dalla curiosità per la bellezza autentica. Così, quasi in silenzio ma con il peso delle grandi apparizioni, Vasco Rossi è arrivato a Militello.

Ha camminato tra le meraviglie barocche, ha respirato l’aria antica di un paese che custodisce secoli di storia e poi si è concesso una pizza alla “A Zizza” di Franco Bosco.

