Vasco Rossi festeggia il compleanno della mamma Novella. Oggi ha compiuto 95 anni

E lei si commuove dichiarando che la sua canzone preferita è “Ogni volta”, dedicata forse al padre scomparso

Bologna – Vasco Rossi festeggia sui social la mamma Novella, che oggi compie 95 anni, perché “è dei pesci”. La rockstar accompagna il buon “Kom-pleanno” per la mamma con delle foto di lei ritratta in varie fasi della sua vita e con un video recente, in cui la donna si commuove dichiarando che la sua canzone preferita tra quelle del figlio è Ogni volta.

“Quando lui faceva i primi concerti – dice mamma Novella – delle fan mi telefonavano e mi dicevano che forse l’aveva scritta per il papà, il Carlino. Allora glielo chiesi e lui mi disse: ‘l’ho scritta a Bologna, l’ho scritta tutta, musica e parole, in una notte molto triste. Allora quando sento questa canzone mi commuovo”.

“La parte più importante di lei – commenta nel post Vasco Rossi – è la sensibilità. Ho avuto l’infanzia serena e felice.. circondato da tanto amore. Mia mamma mi ha avuto quando era giovanissima, canticchiava sempre. E mi spingeva continuamente a cantare. Si divertiva con me, ero il suo ‘bambolotto’. Era vivace e anche un pò infantile. Ricordo che quando aveva 30 anni e io sette, le dicevo scherzando: ‘Quand’è che metti giudizio?’ Ancora oggi è una fanciulla”. La mamma di Vasco, Novella Corsi, è nata il 15 marzo del 1931.

Ogni volta, composto nel 1981 e pubblicato l’anno successivo, segna una svolta nella scrittura di Vasco Rossi. Il testo abbandona la dimensione della ribellione sociale per inoltrarsi in un territorio più intimo e psicologico, mettendo a nudo smarrimento, fragilità e bisogno di ritrovare se stessi.

La struttura musicale, essenziale e costruita inizialmente intorno alla chitarra acustica, accompagna un vero e proprio flusso di coscienza. Nonostante per anni le interpretazioni popolari abbiano associato il brano alla figura paterna, l’artista ha confermato che la sua origine fu legata a un momento personale di malinconia vissuto negli anni bolognesi.

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