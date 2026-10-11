Il pontefice sarà operato al più presto

Condividi "Vaticano Papa Leone XIV sorprende tutti all’Angelus: «Mi hanno trovato un nodulo al polmone»" sui social

Città del Vaticano -Papa Leone, al termine dell’Angelus di questa domenica, 11 ottobre, annuncia di doversi sottoporre a un intervento per rimuovere un nodulo circoscritto al polmone. Alle numerose persone riunite in Piazza San Pietro, il Papa spiega: “Di recente, durante alcuni controlli, i medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato”.

“I medici – dice ancora il Pontefice – ritengono opportuno intervenire, e allora, seguendo i loro consigli, ho deciso di operarmi per toglierlo”. L’intervento è già programmato nei prossimi giorni al Policlinico Gemelli

Da Leone XIV un grazie a tutti i fedeli, quelli in piazza o collegati dal mondo, “per la vostra vicinanza spirituale”: “Mi affido alla vostra preghiera! Buona domenica!”.

In risposta alle domande dei giornalisti, il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni precisa “che l’intervento è previsto per i primi giorni della prossima settimana” e che “il tempo previsto per il ricovero post operatorio è di circa una settimana”.

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