“Vedere un coetaneo perdere così vent’anni di vita mette i brividi”, la commozione di Davide Simone Cavallo per i suoi aggressori

Davide cavallo ospite di In Altre Parole di Masimo Gramellini su La 7.
di Redazione
Roma – Perdonare i propri aggressori, l’intervista a Davide Simone Cavallo a Massimo Gramellini su La 7.
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© Riproduzione riservata
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Obbligo di cinture e targhe
“Non è stato un momento di follia”.