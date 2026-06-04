Cronaca
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04/06/2026 15:06

“Vedere un coetaneo perdere così vent’anni di vita mette i brividi”, la commozione di Davide Simone Cavallo per i suoi aggressori

Davide cavallo ospite di In Altre Parole di Masimo Gramellini su La 7.

di Redazione

Roma – Perdonare i propri aggressori, l’intervista a Davide Simone Cavallo a Massimo Gramellini su La 7.

VIDEO.

 

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