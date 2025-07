Veicolo in fiamme sulla Palermo-Catania, lunghe code. VIDEO

Polizzi Generosa, Palermo – Su un tratto dell’autostrada A19, la Palermo–Catania, il traffico è temporaneamente bloccato in entrambe le direzioni a causa di un veicolo in fiamme all’altezza del chilometro 70, nel territorio di Polizzi Generosa, in provincia di Palermo. Sul posto intervenuti i vigili del fuoco per le operazioni di spegnimento del rogo e la messa in sicurezza dell’intera area. Presenti anche le forze dell’ordine e le squadre di Anas per la gestione del traffico e il ripristino della circolazione della nel più breve tempo possibile.

© Riproduzione riservata