Vende le borse di lusso della fidanzata, lei (all’oscuro di tutto) lo scopre sui social

Napoli – A Napoli, una donna di 27 anni ha scoperto che il fidanzato aveva venduto le sue borse di lusso a sua insaputa. La rivelazione è avvenuta mentre navigava sui social, dove è rimasta colpita da un negozio vintage che esponeva in vendita alcune borse firmate, riconoscendole come proprie. Insospettita, la ragazza ha immediatamente pensato al suo compagno e, nel tentativo di chiarire la situazione, ha chiesto di recarsi insieme al negozio, richiesta alla quale lui ha opposto un rifiuto.

Decisa a risolvere la questione, la donna si è recata nel negozio accompagnata dal padre e dal fratello. Giunti sul posto, il titolare del negozio ha mostrato loro le borse, che si suppone fossero state rubate a metà febbraio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli per fare luce sull’accaduto. Dalle indagini, è emerso che tra le ricevute di acquisto delle borse vi era solo un documento d’identità, quello del fidanzato 28enne. La vendita gli aveva fruttato circa 4.000 euro. In seguito ai sospetti della fidanzata, il giovane aveva anche provato a contattare il negoziante per chiedere di ritirare le borse dalla vendita. Le borse sono state sequestrate e il negoziante è risultato estraneo ai fatti. Il fidanzato è stato denunciato per il furto e la vendita delle borse.

