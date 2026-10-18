Vende tutto e percorre 2.000 km per incontrare la donna dei sogni (da sposare), ma scopre che era stata generata dall’intelligenza artificiale

Brasile – Un uomo ha venduto tutti i suoi averi e ha viaggiato per 2.000 km per incontrare la donna che sperava di sposare, per poi scoprire che la ragazza dei suoi sogni era un personaggio generato dall’intelligenza artificiale.

I beni personali

Edimar Martins, 49 anni, brasiliano, ha raccontato all’emittente TV Mirante di essersi imbattuto, nel 2020, in un profilo sui social media intestato a una certa Jéssica Oliveria. L’uomo, di professione muratore, ha dichiarato di non aver mai sospettato di essere in contatto con un personaggio creato dall’intelligenza artificiale e, la scorsa settimana, ha deciso che era giunto il momento di incontrare l’amore della sua vita. Il 9 ottobre, l’abitante dello stato nord-orientale del Maranhão ha venduto tutti i propri beni personali per coprire le spese del viaggio in autobus verso Belo Horizonte, capitale dello stato sud-orientale del Minas Gerais.

Il suo racconto

«Ho venduto tutte le mie cose, mi sono sbarazzato di tutto», ha detto. «È così che ci si scoraggia; chi non si scoraggerebbe?».

Quando Martins è arrivato a Belo Horizonte l’11 ottobre, non è riuscito a trovare la sua presunta fidanzata. «Sono andato alla stazione radio del posto e mi hanno risposto di no, che si trattava di una notizia falsa, che quella donna non esiste», ha raccontato. Alla fine, rimasto senza denaro, Martins si è rivolto al municipio di Belo Horizonte, dove ha confessato a un assistente sociale di aver viaggiato a lungo per amore, stanco della solitudine; ha quindi ricevuto assistenza per poter tornare a casa.

«Porta solo tristezza, scoraggiamento, depressione. Molte persone desideravano trovare una relazione, così sono venuto», ha raccontato. Nel video – poi rimosso dall’account TikTok @JessicaFazendeira, che conta 300.000 follower – la donna, creata tramite intelligenza artificiale, dichiarava di essere alla ricerca di un uomo da accogliere nella propria fattoria, offrendosi di mantenerlo completamente dal punto di vista economico.

Ospitato da un familiare

«Voglio davvero sostenerti, voglio che tu venga nella mia fattoria e che tu non debba mai più lavorare in vita tua», ha affermato il personaggio creato dall’intelligenza artificiale. In un video pubblicato mercoledì, la persona che gestisce l’account ha ammesso che il personaggio è frutto dell’intelligenza artificiale e ha negato di aver avuto contatti diretti con Martins. «Sono qui per dichiarare l’ovvio: sono un prodotto dell’intelligenza artificiale», ha detto la donna immaginaria. «Non ho mai parlato con nessuno tramite questo profilo. L’intento era quello di generare interazioni a fini commerciali». «Non ho mai parlato direttamente con nessuno, né tantomeno ho portato qualcuno a Belo Horizonte. È stata una sorpresa per me vedere cosa sta succedendo». L’uomo, col cuore infranto, è ospite di un familiare e ha giurato che tornerà a Belo Horizonte per incontrare qualcuno con cui poter mettere radici. «Non l’ho trovata, ma ne troverò un’altra; sarà nello stesso posto in cui sono già stato, e ci tornerò ancora», ha dichiarato Martins

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