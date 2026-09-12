Vendicari invasa dal granchio blu

Noto – Emergenza granchio blu a Vendicari: minacciata la biodiversità dell’oasi. L’Oasi faunistica di Vendicari si trova ad affrontare una minaccia ecologica senza precedenti: l’invasione del granchio blu (Callinectes sapidus). La specie aliena ha colonizzato in modo massiccio l’area, concentrandosi in particolare lungo il canale che porta a Pantano Grande, dove si possono vedere numerosi esemplari ammassati sulle rive.

A spiegare il fenomeno è Corrado Bianca, segretario regionale dell’Ente Fauna Siciliana: «È una specie aliena invasiva e vorace che mette a rischio l’equilibrio della riserva e la fauna autoctona; abbiamo persino osservato frequenti casi di cannibalismo tra gli stessi crostacei».

La presenza del crostaceo di origine atlantica sta alterando i delicati equilibri della biodiversità marina e palustre della costa orientale siciliana. In risposta all’emergenza, i ricercatori dell’Università di Catania sono intervenuti con operazioni sul campo per catturare e monitorare la popolazione, con l’obiettivo di arginarne la diffusione e studiare contromisure efficaci. Tuttavia, una difesa naturale è già in atto: polpi e grandi pesci locali si stanno dimostrando efficaci predatori del granchio blu, contribuendo a calarne occasionalmente il numero. Quanto accade a Vendicari riapre con forza il dibattito sulla protezione del Mediterraneo dall’ingresso di specie non native.

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