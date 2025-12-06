Vendita quotidiano Repubblica, spunta Leonardo Maria Del Vecchio

Grandi manovre nel mercato dei quotidiani attorno alla cessione del gruppo Gedi. Se gli annunciati acquirenti de La Stampa stanno ora cercando di allargare la cordata, per Repubblica si fa avanti un nome nuovo, che potrebbe inserirsi nello stallo fra Elkann e gli armatori greci Kyriakou: Leonardo Maria Del Vecchio.

Il nome di Leonardo Maria Del Vecchio, uno degli eredi dell’impero Luxottica, patrimonio di 8 miliardi di dollari secondo Forbes, spunta fra i rumors (ben accreditati) di Domani, il quotidiano di Carlo De Benedetti, ex padrone di Repubblica. Del Vecchio potrebbe inserirsi nella trattativa in stallo fra la Exor di John Elkann e il gruppo Atenna degli armatori greci Kyriakou, che avrebbero con loro anche un forte sostegno economico da parte del fondo sovrano dell’Arabia Saudita che conduce direttamente al principe Bin Salman.

La questione è il prezzo: Exor chiede 140 milioni di euro per Repubblica, le radio Deejay e Capital e la concessionaria di pubblicità Manzoni. Atenna ne offre 100. Senza contare che il quotidiano perde circa 15 milioni di euro l’anno e, negli ultimi bilanci Gedi, è stato svalutato attorno ai 64 milioni di euro, mentre le vendite sono scese, nel mese di ottobre 2025 a 98.400 copie (-10,7% rispetto all’anno prima).

Del Vecchio potrebbe offrire di più? Il suo era un nome per la ipotetica cordata di salvataggio Dem che voleva mettere in piedi Elly Schlein, turbata dal passaggio della testata di Scalfari a un gruppo da sempre su posizioni di centrodestra. Ma non si sa di contatti effettivi. Del Vecchio, peraltro, in questi giorni è alle prese con la questione Eredità Del Vecchio, questione ancora aperta a tre anni dalla morte del patron di Luxottica: gli otto eredi, ciascuno con il 12,5%, della Delfin hanno detto no, in una assemblea straordinaria convocata da Rocco Basilico (figlio della seconda moglie di Del Vecchio, Nicoletta Zampillo), al trasferimento delle sue quote a una holding in Lussemburgo.

In compenso, i rumors editoriali danno anche un Andrea Pignataro di Ion, secondo uomo più ricco d’Italia, alla finestra.

Sul fronte La Stampa, la trattativa che alcuni davano per vicina al closing, con tanto di firma, è in stallo. Il gruppo Nem, Nordovest Media, del banchiere ed editore Enrico Marchi, è pronto all’acquisto, ma starebbe pensando di creare un nuovo veicolo finanziario per l’acquisizione. E, secondo sempre Domani, vorrebbe coinvolgere nel progetto una cordata di imprenditori piemontesi interessati al quotidiano degli Agnelli (pare per evitare che perde la sua “torinesità”), anche questo in sofferenza di bilancio e di vendite (a ottobre, 60.300 copie, -22% rispetto al 2024).

Informazioni del quotidiano di De Benedetti, dicevamo, dunque da ambienti che ben conoscono Repubblica e gli umori. E dove si sta perfezionando l’uscita dell’Ingegnere che affida la sua creatura, con una dotazione di 5 milioni di euro, a una Fondazione appositamente creata. Consentendo così di accedere ai fondi per l’editoria del governo (quello di Meloni, in questo caso, bel contrappasso per l’ex tessera numero 1 del Pd), circa 2 milioni di euro.

