Venerdì 25 luglio con 45 gradi in Sicilia

Al Sud continua il grande caldo con punte fino a 45° attese venerdì e sabato in Sicilia. Sarà dunque un venerdì di fuoco con oltre 42° nel Catanese, a Palermo è ancora allerta rossa per rischio di ondate di calore con 41°. Nel capoluogo resta il livello di allerta rossa, con pericolosità alta, per quanto riguarda il rischio incendi. Il caldo africano ha però le ore contate. E’ in arrivo sull’Italia un ciclone dall’Irlanda che farà crollare le temperature massime anche sotto i 26-27°. Al Sud e in Sicilia farà sentire i suoi effetti da domenica spazzando via la canicola. Inoltre, maltempo estremo è atteso lunedì su mezza Italia.

© Riproduzione riservata