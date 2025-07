Venezia 82: Fuori Concorso Ferdinando Scianna – Il fotografo nell’ombra di Roberto Andò

Venezia – Ferdinando Scianna – Il fotografo dell’ombra di Roberto Andò, sarà presentato in anteprima Fuori Concorso all’82esima Mostra del Cinema di Venezia. Prodotto da Bibi Film in collaborazione con RAI Cultura, il documentario è un omaggio profondo e appassionato alla vita e all’opera di Ferdinando Scianna, fotografo siciliano noto in tutto il mondo per il suo stile inconfondibile, che gioca con la luce e, soprattutto, con l’ombra.

Accanto a Scianna, che si racconta in prima persona, il film vede la partecipazione di nomi importanti della cultura italiana come Giuseppe Tornatore, Gianni Berengo Gardin, Silvano Nigro, Dacia Maraini, Marco Belpoliti, Mimmo Paladino, Renata Colorni, Carlo Ottaviano, Nonuccio Di Quarto, Pupetta Lo Galbo, Tanina Visconti e Vincenzo Campo. Le loro voci contribuiscono a restituire il ritratto complesso e affascinante di un artista che ha fatto della fotografia uno strumento di indagine dell’anima e del tempo. Ferdinando Scianna – Il fotografo dell’ombra, sarà distribuito da Fandango.

