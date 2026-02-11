Venti di bufera sulla Sicilia, scuole chiuse a Palermo e Trapani

Palermo – Il sindaco di Palermo Roberto Lagalla ha firmato un’ordinanza che dispone la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per la giornata di domani, insieme con ville, giardini, impianti sportivi all’aperto, parchi gioco e cimiteri.

La decisione è stata assunta in via precauzionale, nonostante il livello di allerta gialla diramato dalla protezione civile. I bollettini meteo, infatti, prevedono forti raffiche di vento che potrebbero superare i 95 chilometri orari. “Pur in presenza di un’allerta gialla – riteniamo doveroso non assumere alcun rischio, ridurre gli spostamenti e tutelare l’incolumità degli studenti, del personale scolastico e delle famiglie. La scelta è dettata esclusivamente da criteri di prudenza e prevenzione”.

Scuole chiuse per precauzione anche a Trapani. L’allerta gialla riguarda tutta la Sicilia, tranne i settori tirrenici della provincia di Messina, dove il colore è arancione. Temporali si abbatteranno su gran parte dell’Isola, con raffiche fino a tempesta.

