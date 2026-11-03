Vento a 90 all’ora anche nel ragusano, un albero è caduto su una Bmw parcheggiata

Ragusa – Una notte di lavoro per il personale del comando dei vigili del fuoco di Ragusa, numerose le richieste di soccorso per alberi sulla sede stradale, cartelli pubblicitari divelti, cornicioni di edifici scrostati.

In particolare nella tarda serata di ieri è stato necessario l’intervento dell’autogrù per rimuovere un albero che spezzatosi si è abbattuto su una Bmw x1 parcheggiaata in via Schifani a Ragusa: l’auto è rimasta gravemente danneggiata, all’interno per fortuna non vi era nessuno.

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