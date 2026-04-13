Vento sahariano, attesa la pioggia di fango dopo la sabbia

Nelle ultime ore il quadro meteorologico ha subito un netto peggioramento. Dalla notte il cielo si presenta coperto da nubi basse e compatte con tonalità grigio-giallastre, mentre la visibilità è ridotta per la presenza di foschia e pulviscolo.

Si tratta della tipica configurazione legata a intense sciroccate: aria calda carica di sabbia sahariana, spinta rapidamente verso l’isola da correnti meridionali sostenute.

La giornata di domenica 12 aprile è stata segnata da raffiche di scirocco particolarmente intense in Sicilia, con valori oltre i 130 km/h sul versante tirrenico messinese.

Nelle prossime ore è previsto un aumento della nuvolosità, con possibili piogge serali soprattutto sulla Sicilia occidentale. Le temperature tenderanno a diminuire, mentre i venti potranno mantenersi su livelli di burrasca a rotazione ciclonica, con mari molto mossi o agitati.

Uno degli aspetti più rilevanti di questa fase è la presenza di pulviscolo sahariano. Tra lunedì 13 e martedì 14 aprile si potrà verificare il fenomeno del “wash-out” che si verifica quando le precipitazioni ripuliscono l’aria trascinando verso il suolo le particelle presenti in sospensione.

Nel caso della Sicilia, durante le fasi di scirocco, queste particelle sono spesso costituite da sabbia e polveri provenienti dal deserto del Sahara.

Quando arriva la pioggia, le gocce inglobano questo pulviscolo e lo depositano al suolo, dando origine alla cosiddetta “pioggia di fango”.

Il risultato è visibile su auto e balconi che si ricoprono di residui sabbiosi. Gli esperti consigliano di evitare il lavaggio di veicoli e superfici esposte almeno fino a metà settimana.

Fino a quando persisterà questa massa d’aria, si registrerà anche un aumento dei livelli di particolato (PM10), un fenomeno naturale tipico delle fasi primaverili caratterizzate dallo scirocco.

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