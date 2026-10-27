Ventunenne ucciso durante una rissa a Santa Croce Camerina, pene ridotte in appello

Catania – Sette anni e due anni e otto mesi: sono le condanne emesse dalla Corte d’assise d’appello di Catania, rispettivamente, per il 22enne Soua Salah e per il 28enne Chaabani Raed, entrambi tunisini, nel processo per l’uccisione, il 7 settembre del 2024 a Santa Croce Camerina, durante i festeggiamenti per Santa Rosalia, del 21enne connazionale Mohamed Anwer Debic. Il primo era accusato di omicidio preterintenzionale, il 28enne invece per lesioni aggravate e rissa.

L’aggressione avvenne dopo un alterco con alcuni connazionali, Debic morì per un colpo al petto sferrato con un corpo contundente. Sulla base di un concordato tra le parti, i giudici della Corte d’assise d’appello di Catania hanno rimodulato le condanne disposte in primo grado, col rito abbreviato dal tribunale di Ragusa. Per Salah, la pena è stata rideterminata da 10 a 7 anni di reclusione. Nei confronti dell’imputato Raed, la condanna è stata di due anni e otto mesi rispetto ai tre e otto mesi comminati dal tribunale. Nel processo di primo grado anche quattro imputati minorenni, tutti tunisini, avevano patteggiato.

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