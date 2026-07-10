Verdone e la grande voglia di Sicilia: “Vorrei tornarci per un film”

Acireale – Le quattro giornate trascorse da Carlo Verdone ad Acireale probabilmente non basteranno a placare la sua voglia di Sicilia. L’attore e regista romano ha inaugurato la serie di talk organizzata dal Comune a villa Belvedere e intitolata non a caso “Quattro serate con Carlo”. Verdone è stato accolto con calore da un pubblico di più generazioni. “Alla mia età i fan solitamente diminuiscono, a me sta succedendo l’esatto contrario e questa cosa mi riempie di gioia”, ha detto Verdone durante lo show condotto dalla giornalista Katia Scapellato. Sul palco anche il direttore artistico Mario Patanè che ha dato il via alla serata con una composizione di Ennio Morricone per poi presentare la monografia Carlo, un Sacco Grande, dedicata al percorso umano e artistico di Verdone. Intervenuti anche l’attrice Regina Orioli, i critici Valerio Caprara e GianLorenzo Franzì, lo sceneggiatore Pasquale Plastino e Giuseppe Romeo.

Ricordi, aneddoti e riflessioni sul cinema e l’arte in generale prima della proiezione del film Gallo Cedrone. Una scelta non casuale: alcune scene sono state infatti ambientate sull’Etna. Già nel 1998 Verdone sceglieva la Sicilia per poi replicare dieci anni più tardi con un episodio di Grande, Grosso e Verdone girato interamente a Taormina. “Ho espresso più volte la volontà di tornare in Sicilia per girare ancora un film – ha detto Verdone a CataniaToday – ma serve un soggetto adatto su cui poi impostare un’idea. Per conoscere realmente quest’isola non basta venire da turista, dovrei starci almeno un paio di mesi. Occorre parlare con la gente, capire abitudini e mentalità. Serve tempo, serve rimanere a lungo in un posto”.

Verdone rincorre un altro desiderio: fare un film dai toni più drammatici. “Ci riuscirò magari solo come regista. Vorrei fare un film dedicato alla storia di Maria F. che ho già raccontato nel mio libro ‘La carezza della memoria’. Una vicenda che ho vissuto da ragazzo, avevo appena 23 anni. Per questo serve trovare due attori, non posso certo recitare vestendo i panni di un giovane. Ma riuscire a fare questo film sarebbe una grande gioia per me”.

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