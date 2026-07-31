Versalis, confermati gli investimenti a Ragusa: il piano Eni per la riconversione della chimica sale a 2,5 miliardi

Ragusa -Procede l’attuazione del piano di riconversione industriale di Versalis, società del Gruppo Eni. Nel corso del Tavolo di monitoraggio svoltosi oggi al Ministero delle Imprese e del Made in Italy è stato confermato un investimento complessivo di circa 2,5 miliardi di euro, superiore ai 2 miliardi inizialmente previsti dal Protocollo sottoscritto il 10 marzo 2025.

Per il sito di Ragusa è stato confermato l’avvio entro il 2028 del Centro sperimentale per il riciclo meccanico delle plastiche. È inoltre in corso l’ingegneria di dettaglio del progetto, mentre proseguono le attività dell’Acceleration Hub per le startup e dei centri di alta formazione, con il coinvolgimento di buona parte del personale di sito.

Sul fronte dell’Agri Hub, Eni ha riconosciuto le difficoltà incontrate nella costruzione della filiera agricola locale, assicurando un intervento di riorganizzazione ispirato al modello già adottato in Basilicata: l’Agri Hub è ritenuto strategico per alimentare le bioraffinerie siciliane.

Il confronto al MIMIT ha confermato la tenuta del piano industriale e delle risorse destinate alla biochimica e all’economia circolare. Le Organizzazioni sindacali hanno ribadito la necessità di rispettare il cronoprogramma degli investimenti, accelerare la realizzazione del polo del riciclo e garantire la piena tutela occupazionale, sia per i lavoratori diretti sia per l’indotto.

“L’incremento degli investimenti rappresenta un segnale concreto del rispetto degli impegni assunti», ha dichiarato il sottosegretario Fausta Bergamotto, sottolineando che il Governo continuerà a seguire con attenzione un percorso ritenuto strategico per l’industria nazionale e per l’occupazione.”

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