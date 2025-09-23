Versalis Ragusa: una riconversione industriale a prova di scadenza?

Ragusa – Il 29 settembre alle ore 16:00 la Regione Siciliana ha convocato un tavolo tecnico sulla riconversione di Versalis nei territori di Ragusa e Priolo Gargallo. L’incontro si terrà nella Sala Libero Grassi dell’Assessorato alle Attività Produttive.

Eni punta a trasformare lo stabilimento di Ragusa in un hub a basso impatto ambientale entro il 2028, ma la roadmap prevede studi di fattibilità, iter autorizzativi e avvio dei cantieri in meno di tre anni. È una tempistica realistica o rischia di incepparsi tra burocrazia e complessità tecniche?

Oggi lo stabilimento è in dismissione, e circa il 50 % dei lavoratori è già stato o sarà ricollocato in ruoli multicompetenza presso la nuova sede Eni di Ragusa, con corsi specialistici –e su sicurezza, contratti e gestione di manutenzione specialistica.

La restante forza lavoro coprirà funzioni di presidio, monitoraggio e formazione continua, secondo il Protocollo di aprile 2025.

Con un tavolo tecnico permanente, la Regione mantiene alta l’attenzione e coinvolge istituzioni, sindacati e associazioni di categoria. Riuscirà questo organismo a fare da garante per trasparenza, continuità e rispetto dei tempi, evitando ritardi o revisioni dell’ultimo minuto?

Il 29 settembre sarà il banco di prova per misurare i progressi raggiunti, mettere a fuoco le criticità e delineare insieme le prossime tappe di un progetto che mette in gioco sostenibilità ambientale e stabilità occupazionale.

