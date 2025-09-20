Vescovo di Noto: i matrimoni non trasformino le chiese in luogo di spettacolo

Noto – Le chiese non sono set cinematografici. Il vescovo di Noto Salvatore Rumeo emana una direttiva ai sacerdoti parlando a figlio perchè nuora intenda.

Mons. Rumeo ha scritto che le chiese non devono essere trasformate in “set cinematografici” o “orti botanici”. Sono vietati lo spostamento di arredi sacri e soluzioni decorative che snaturino l’ambiente.

Il Vescovo ricorda che “non affittiamo una sala e non assistiamo a un evento esclusivamente sociale”, ma si celebra la Santa Eucaristia, al centro del sacramento. La Curia non concederà autorizzazioni per iniziative che compromettano la “nobilis simplicitas” della liturgia.

