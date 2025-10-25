Vetro nelle lasagne comprate in rosticceria, in ospedale la giornalista Barbara Castellani

Roma – Ha comprato due porzioni di lasagne in una rosticceria dell’Infernetto, a Roma. Dopo il pranzo è finita in ospedale con un pezzo di vetro nell’intestino. A vivere l’incubo è Barbara Castellani, giornalista e PR del litorale romano, da due giorni ricoverata all’ospedale Grassi di Ostia, che ha denunciato la vicenda con un post su Facebook. “Sono ricoverata in ospedale da due giorni e rischio un’emorragia interna: il pezzo di vetro è ancora nel mio intestino. Oltre alla paura c’è tanta rabbia: quel locale deve chiudere”.

L’allarme è scattato durante il pranzo. “Ero una cliente abituale di quel locale vicino casa — ha denunciato ai carabinieri — Ho comprato insieme a mia figlia due porzioni di lasagne. Una volta a tavola mentre mangiavo ho sentito qualcosa di strano. Mia figlia ha sputato il vetro, io l’ho ingoiato. Dopo mi sono sentita male, ho anche perso sangue dalla bocca e ho avuto dei dolori. Il problema è che non sappiamo se ci sono schegge. Per fortuna i medici del Grassi sono molto bravi così come i carabinieri di Ostia si sono comportati molto bene e hanno subito avviato indagini affinché quello che è successo a me non si ripeta più””.

La donna è corsa al pronto soccorso del Grassi di Ostia, avvisando nel frattempo il 112. Appena arrivata in ospedale, la giornalista ha sporto denuncia ai carabinieri della compagnia di Ostia, che hanno immediatamente avviato i controlli sull’attività. Sono già stati disposti sopralluoghi dei carabinieri del Nas e della Asl, con prelievi di campioni alimentari e verifiche sulle modalità di preparazione dei cibi. Castellani resta ricoverata sotto osservazione. Le indagini sono in corso.

