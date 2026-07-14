Condividi "Viaggiare in auto elettrica: la checklist definitiva per le vacanze e perché la lunghezza del cavo può fare la differenza" sui social

Organizzare un viaggio in auto elettrica oggi è molto più semplice rispetto a pochi anni fa. La rete di ricarica continua ad ampliarsi e numerose destinazioni turistiche, comprese quelle della Sicilia, mettono a disposizione punti di ricarica presso hotel, campeggi, parcheggi e strutture ricettive.

Nonostante ciò, chi affronta lunghi tragitti può imbattersi in situazioni in cui una buona pianificazione e l’attrezzatura giusta rendono il viaggio più pratico.

Avere con sé un set da viaggio per auto elettrica permette di affrontare più serenamente gli spostamenti, soprattutto quando si percorrono lunghe distanze o si visitano luoghi con infrastrutture di ricarica differenti.

Pianificare il percorso prima della partenza

Prima di affrontare centinaia di chilometri è consigliabile verificare:

la posizione delle stazioni di ricarica lungo il percorso;

la potenza disponibile presso le colonnine;

eventuali punti di ricarica presenti nella struttura ricettiva;

la compatibilità con il proprio veicolo.

Molti sistemi di navigazione e applicazioni dedicate consentono di pianificare automaticamente le soste di ricarica.

Le situazioni pratiche che possono capitare durante il viaggio

Nella maggior parte dei casi la ricarica avviene senza difficoltà.

Può però succedere di trovare:

stalli già occupati;

parcheggi con disposizione poco favorevole;

punti di ricarica collocati in posizione decentrata rispetto al posto auto;

strutture ricettive dove il punto di ricarica non si trova immediatamente accanto al veicolo.

Sono situazioni che dipendono dalla progettazione dell’area di parcheggio e non dal veicolo.

Perché la lunghezza del cavo è importante

Molti automobilisti scelgono un cavo con lunghezza standard, spesso sufficiente per la maggior parte delle ricariche.

Tuttavia, quando il punto di ricarica è distante dal veicolo o l’orientamento del connettore non consente di parcheggiare nella posizione ideale, qualche metro aggiuntivo può offrire una maggiore flessibilità.

Un cavo più lungo può risultare utile, ad esempio, quando:

il connettore della colonnina è posizionato sul lato opposto rispetto alla presa dell’auto;

il parcheggio non permette di avvicinarsi completamente al punto di ricarica;

si utilizzano infrastrutture installate in hotel o parcheggi privati con configurazioni differenti.

Prima dell’acquisto è comunque opportuno scegliere una lunghezza adeguata alle proprie esigenze, considerando anche lo spazio disponibile per il trasporto nel bagagliaio.

La checklist per partire senza pensieri

Prima di un viaggio è consigliabile verificare di avere con sé:

il cavo di ricarica compatibile con il proprio veicolo;

eventuali tessere o applicazioni dei gestori delle colonnine;

un caricatore portatile, se previsto dal proprio equipaggiamento;

i cavi ben riposti in una custodia dedicata;

un piano alternativo di ricarica lungo il percorso.

Un set da viaggio Voldt® Booster per auto elettriche può integrare diversi accessori utili per chi desidera avere una soluzione compatta e versatile sempre disponibile nel veicolo.

Una preparazione accurata riduce il rischio di inconvenienti durante il viaggio.

Come proteggere il cavo durante le ricariche all’aperto

Durante l’estate e l’inverno il cavo può essere esposto a condizioni climatiche impegnative.

Per preservarne lo stato è consigliabile:

evitare di lasciarlo inutilmente esposto al sole quando non viene utilizzato;

non trascinarlo su superfici abrasive;

riporlo pulito e asciutto dopo l’utilizzo;

evitare piegature molto strette durante l’avvolgimento.

Queste semplici attenzioni contribuiscono a mantenerlo in buone condizioni nel tempo.

Ricaricare sotto la pioggia è possibile?

Le infrastrutture di ricarica e i veicoli elettrici sono progettati per essere utilizzati anche in presenza di pioggia, purché vengano impiegati secondo le istruzioni del costruttore.

È comunque consigliabile:

utilizzare esclusivamente componenti integri;

verificare che connettori e cavo non presentino danni visibili;

evitare modifiche o riparazioni improvvisate.

La sicurezza dipende sempre dal corretto utilizzo dell’intero sistema di ricarica.

Un equipaggiamento completo per affrontare ogni viaggio

Un viaggio in auto elettrica richiede sempre più attenzione alla preparazione, non solo alla pianificazione delle soste. Disporre degli accessori giusti permette di gestire meglio situazioni diverse, dalle ricariche quotidiane agli spostamenti più lunghi.

Con il set da viaggio Voldt® Booster per auto elettriche, Voldt® offre una soluzione pensata per chi vuole avere un equipaggiamento affidabile a bordo, insieme a cavi di ricarica, caricatori mobili CCS2 e altre soluzioni dedicate alla mobilità elettrica.

La possibilità di scegliere tra diverse configurazioni consente agli automobilisti elettrici di creare un kit adatto al proprio veicolo, alle proprie abitudini di viaggio e alle infrastrutture che incontrano più frequentemente lungo il percorso.

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