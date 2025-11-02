Viale Europa, via Pio La Torre,via Alcide De Gasperi senza acqua a Ragusa

Riceviamo e pubblichiamo
Ragusa – Gentile redazione di Ragusanews,
Questa mia lettera per segnalare che nel quartiere in cui abito, parlo del quartiere viale Europa, via Pio La Torre,via Alcide De Gasperi e zone limitrofe, da alcune settimane l’erogazione idrica non avviene quotidianamente.
Inoltre certi giorni l’acqua viene erogata per pochissimo tempo e con una pressione bassissima, nonostante tutti i condomini abbiano delle cisterne per l’approvvigionamento, queste non bastano a coprire i fabbisogni quotidiani visto la scarsa erogazione di acqua.
Ho guardato la pagina di Iblea Acqua ma non risultano criticità.
Spero possiate pubblicare questa mia lettera, e che qualcuno dia riscontro a questo disservizio.
Cordiali saluti.
