Villa Bellini, Criptoportico dopo quasi due secoli restituito alla città con visite domenicali gratuite

Catania – Il Criptoportico della Villa Bellini, recentemente restaurato grazie ai fondi PNRR, torna fruibile dopo quasi due secoli di abbandono. Ogni domenica, a partire dal 15 febbraio, sarà possibile visitarlo gratuitamente dalle 9:30 alle 12:30.

Realizzato nel Settecento dal principe Ignazio Paternò Castello come percorso ipogeo del Labirinto del giardino, il Criptoportico è stato oggetto di un importante intervento di recupero che ha restituito valore alle gallerie, alle superfici originali e ai reperti rinvenuti.

In vista delle Giornate di Primavera del FAI 2026, sono state effettuate riprese all’interno durante una performance degli studenti dell’Istituto “Angelo Musco”, alla presenza del Sindaco Enrico Trantino e dell’Assessore Giovanni Petralia.

Grazie a una convenzione con il Liceo “Boggio Lera”, gli studenti svolgeranno il ruolo di guide, accompagnando i visitatori alla scoperta di questo straordinario spazio sotterraneo.

Il Sindaco Trantino e l’Assessore Petralia hanno sottolineato come il Criptoportico rappresenti “un luogo simbolico restituito alla comunità, destinato a diventare un punto di riferimento per la storia e l’identità di Catania”.

