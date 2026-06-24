Villa Certosa, i Berlusconi hanno venduto la residenza di Porto Rotondo alla famiglia reale del Qatar per 350 milioni di euro

Olbia, Sassari – Per anni Villa Certosa è stata molto più di una residenza privata. È stata il luogo dove Silvio Berlusconi riceveva capi di Stato, imprenditori, alleati politici e ospiti illustri, trasformando una villa della Gallura in uno dei simboli del suo potere. Ora quella stagione sembra arrivata davvero al capolinea: la proprietà sarebbe vicina a essere ceduta alla famiglia reale del Qatar. La trattativa sarebbe alle battute finali.

La famiglia reale del Qatar

L’acquirente, secondo le anticipazioni della Nuova Sardegna, sarebbe la Hamad bin Jassim Al Thani, menbro della dinastia che governa il Qatar da oltre 150 anni. In Sardegna gli Al Thani vantano già una presenza consolidata attraverso importanti investimenti che spaziano dalla Costa Smeralda al Mater Olbia Hospital.

Le ipotesi sulla valutazione

Le indiscrezioni parlano di una valutazione vicina ai 350 milioni di euro, una cifra inferiore rispetto ai circa 500 milioni ipotizzati dal mercato. Gli eredi Berlusconi hanno deciso di mettere in vendita la proprietà dopo la morte dell’ex presidente del Consiglio, il 12 giugno 2023.

La holding qatariota

L’operazione sarebbe condotta attraverso Constellation Hotels Holding Ltd Sca, società con sede in Lussemburgo che rappresenta uno dei principali veicoli immobiliari internazionali riconducibili agli interessi della galassia finanziaria qatariota e, in particolare, allo sceicco Hamad bin Jassim Al Thani, ex primo ministro e ministro degli Esteri del Qatar.

Villa Certosa è (è sempre stata) esagerata, più grande del Vaticano (ma più bassa di San Pietro), con il suo parco enorme, sette piscine all’aperto, spa, sette ville più modeste (si fa per dire) per gli ospiti, cottage sparsi, campi da calcio, da golf, le giostre per bambini, l’orto medicinale, la grotta di Nettuno, l’eliporto, il vulcano artificiale, il bunker atomico, l’area per la talassoterapia che è «un rifugio di serenità – garantisce la Carolwood – pensato per il benessere olistico e il rinnovamento». Le immagini del book sono un mosaico di lusso mediterraneo.

Le vacanze…

Affacciata sul Golfo di Marinella, Villa Certosa fu acquistata dal Cavaliere negli anni Ottanta e divenne subito un simbolo dello stile di vita berlusconiano, molto poco allineato al nome originario della residenza: Villa Monastero.

La proprietà progressivamente si allargò (oggi solo la villa centrale ha 14 camere da letto e 14 bagni) e a un certo punto l’ex premier comprò anche ville confinanti, come quella degli eredi di Adelina Tattilo, editrice di Playmen, e di Saro Balsamo, il re delle riviste porno anni ’70 (lanciò Le Ore). Oggi immersi in un parco di 580.477 metri quadrati (come 83 campi da calcio) ci sono circa 4.500 mq coperti tra villa principale e strutture accessorie. È una casa superlusso di vacanze ma per anni è stata anche il centro della diplomazia informale.

…e la politica

Durante i governi Berlusconi (soprattutto tra il 2001 e il 2011), la villa assunse quasi il ruolo di sede balneare della politica estera italiana. Qui furono ricevuti leader internazionali come: George W. Bush, Tony Blair, Vladimir Putin, José Luis Rodríguez Zapatero, Mirek Topolánek.

Nel 2004 un decreto del governo definì Villa Certosa «sede alternativa di massima sicurezza per l’incolumità del Presidente del Consiglio». Parallelamente, la Versailles di Porto Rotondo divenne protagonista di numerosi servizi giornalistici legati alla vita mondana di Berlusconi, tra cui gli scatti del reporter Antonello Zappadu, pubblicati da diversi media internazionali, che ritraevano l’ex premier circondato da ragazze e, tra gli altri, l’allora primo ministro della Repubblica Ceca, Topolanek, completamente nudo, nel giardino della villa.

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