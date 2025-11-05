Villa San Giovanni. Sequestrati 7 kg di droga, arrestato camionista ragusano diretto a Messina

6 kg e mezzo di cocaina e mezzo kg di hashish per un valore di 1 milione e mezzo di euro

Villa San Giovanni – La Guardia di Finanza di Reggio Calabria ha arrestato in flagranza di reato, a Villa San Giovanni, un 54enne residente in provincia di Ragusa, sorpreso mentre trasportava circa 7 kg di sostanze stupefacenti a bordo di un autoarticolato diretto in Sicilia.

L’operazione è scaturita da un piano di controlli economici del territorio, con particolare attenzione alle aree portuali e ai flussi verso l’isola. Il mezzo è stato fermato nei pressi degli imbarcaderi dopo che il conducente aveva eseguito una manovra sospetta e mostrato un comportamento anomalo alla vista dei militari.

Con l’ausilio delle unità cinofile Syria e Quixy, i finanzieri hanno scoperto, nascosti in una scatola tra la merce trasportata, sei panetti di cocaina (6,5 kg) e cinque panetti di hashish (0,5 kg), per un totale di circa sette chilogrammi di droga.

Oltre allo stupefacente, sono stati sequestrati anche il camion e il telefono cellulare dell’indagato. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato condotto nel carcere di Arghillà con l’accusa di traffico di sostanze stupefacenti.

Secondo le stime degli investigatori, la droga, se immessa sul mercato, avrebbe potuto fruttare oltre un milione e mezzo di euro.

