Villa Valguarnera, dove si tiene il matrimonio di Dua Lipa e Callum Turner: quanto costa affittarla

Bagheria – Da Palermo a Bagheria. Il matrimonio tra Dua Lipa e Callum Turner prosegue i suoi festeggiamenti in Sicilia, dopo le nozze con rito civile celebrate a Londra. Tra allestimenti, climatizzatori, pouf colorati, sedie e lavori di preparazione, nei giorni scorsi Villa Valguarnera è tornata al centro dell’attenzione internazionale. La storica dimora di Bagheria è infatti una delle location simbolo del weekend nuziale della popstar e dell’attore britannico, insieme ad altri luoghi prestigiosi come Villa Igiea e Palazzo Gangi.

Villa Valguarnera è uno dei più importanti esempi di architettura aristocratica siciliana del Settecento e uno dei simboli della cosiddetta “città delle ville”, Bagheria. Il primo progetto della dimora, conosciuta originariamente come Casina alla Bagaria, fu commissionato nel 1712 da Anna Gravina, principessa di Gravina e Valguarnera, al domenicano e architetto Tommaso Maria Napoli.

Napoli, formatosi nella tradizione barocca e vicino al linguaggio architettonico romano, viene indicato come una delle figure più innovative del barocco siciliano. La costruzione proseguì per decenni e fu completata dagli eredi della famiglia, assumendo gradualmente l’aspetto monumentale che ancora oggi la rende una delle residenze private più affascinanti della Sicilia.

Nella villa spicca il dialogo tra barocco e compostezza neoclassica. La residenza sorge su una piccola altura artificiale, la celebre Montagnola, che domina il paesaggio tra Palermo e il mare. Il visitatore arriva attraverso un lungo viale prospettico che conduce a una scenografica piazza ellittica e alla facciata principale, caratterizzata da una grande scala a tenaglia in granito e da un’elegante concavità centrale.

L’intero complesso è concepito come una sequenza di prospettive, cortili, terrazze, porticati, giardini pensili e punti panoramici che si aprono sui golfi di Palermo e Cefalù. Il cuore della villa è il grande salone ovale del piano nobile, decorato con affreschi e ritratti degli antenati della famiglia Valguarnera. Attorno a esso si sviluppano sale ricche di stucchi, mobili d’epoca, porcellane, dipinti e decorazioni ispirate alla mitologia classica. Tra gli artisti che hanno contribuito alle decorazioni figurano Interguglielmi, Semerario, Velasco e i fratelli Fumagalli. I temi dominanti richiamano il mondo dell’antica Grecia e la cultura neoclassica.

Se in questi giorni Villa Valguarnera è tornata al centro della cronaca per gli eventi legati al matrimonio tra Dua Lipa e Callum Turner, la sua storia è da sempre attraversata da ospiti illustri. Nei secoli la dimora è stata frequentata da sovrani, aristocratici, intellettuali e viaggiatori del Grand Tour. La sua architettura fu ammirata anche da figure come Goethe e Karl Friedrich Schinkel, mentre tra gli ospiti storici viene ricordata Maria Carolina d’Austria, regina di Napoli e Sicilia.

Più recentemente, la villa è diventata nota anche per il legame con la famiglia Alliata e con la scrittrice Dacia Maraini, che vi trascorse parte dell’infanzia. Oggi la dimora appartiene alla famiglia Alliata di Villafranca ed è legata alla figura di Vittoria Alliata, scrittrice, giornalista e prima traduttrice italiana de Il Signore degli Anelli, impegnata dalla fine degli anni Ottanta nella tutela della residenza storica.

Negli anni Ottanta la villa visse un periodo difficile, finendo coinvolta anche nelle vicende più oscure della Sicilia di quel periodo. Negli anni successivi, Vittoria Alliata di Villafranca ha lavorato per recuperarla e valorizzarla, trasformandola nuovamente in un luogo di cultura, ospitalità ed eventi.

Oggi Villa Valguarnera è considerata uno dei monumenti privati più affascinanti dell’isola e continua a ospitare eventi culturali, produzioni cinematografiche, servizi fotografici e celebrazioni internazionali. La stessa proprietà presenta la villa come luogo per celebrazioni, shooting e progetti legati al cinema.

Quanto costa sposarsi a Villa Valguarnera?

Con i suoi 37 acri di parco, le terrazze panoramiche, le sale nobiliari e alcune suite speciali, scegliere Villa Valguarnera non significa soltanto puntare sul lusso, ma anche affittare un luogo storico. Le stime pubbliche disponibili sono poche e la proprietà non diffonde un listino standard per eventi di questo livello, ma un matrimonio in una dimora storica siciliana di questa fascia può richiedere un budget molto ampio.

Secondo le stime circolate per eventi privati comparabili, una giornata può oscillare indicativamente tra 40mila e 120mila euro, a seconda dell’esclusiva della location, del numero di ospiti e della complessità degli allestimenti. Solo l’affitto per una giornata esclusiva può variare tra 8mila e 20mila euro, ma per eventi internazionali con sicurezza, chiusure, privacy e logistica rafforzata la cifra può salire molto.

A queste spese vanno aggiunti gli allestimenti floreali e l’illuminazione, che possono andare dai 3mila ai 15mila euro, il catering, spesso tra 120 e 150 euro a persona, la musica con dj o band, che può arrivare a 10mila euro, il wedding planner, con cifre tra 2mila e 10mila euro, e il servizio foto-video, che può superare i 4mila euro.

Per il matrimonio di Dua Lipa e Callum Turner, la stampa britannica ha parlato di un budget complessivo intorno a 1,5 milioni e di una cifra vicina ai 100mila euro per Villa Valguarnera. Altre stime giornalistiche hanno ipotizzato un costo totale anche più alto, tra 2 e 3 milioni, considerando i festeggiamenti distribuiti su più giorni, le diverse location, gli ospiti internazionali, la sicurezza e la logistica. In assenza di conferme ufficiali, restano stime, ma rendono l’idea della scala dell’evento.

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