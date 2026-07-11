Vincenzo Floresta, 49 anni, muore travolto da una moto senza assicurazione

Messina – Ancora una tragedia della strada. Un uomo di 49 anni, Vincenzo La Foresta, ha perso la vita in un incidente che si è verificato sul viale Gazzi poco più in alto dell’Istituto Quasimodo intorno a mezzanotte. Secondo una prima ricostruzione la vittima è stata investita da una moto, una Honda Africa Twin condotta da un 40enne. Vincenzo La Foresta, molto conosciuto sui social come “Enzo Miao”, era seguitissimo su TikTok per i suoi video sketch simpatici.

L’urto non gli ha lasciato scampo, il 49enne è morto praticamente sul colpo. L’incidente si è verificato sulla corsia in direzione valle-monte. Alla guida della Honda Africa Twin come detto un quarantenne, trasportato all’ospedale Piemonte per gli accertamenti tossicologici e alcolemici previsti dalla legge. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale per i rilievi e la ricostruzione della dinamica. La Procura di Messina ha avviato un’inchiesta: il motociclista sarà iscritto nel registro degli indagati per omicidio stradale come atto dovuto. Sono in corso ulteriori accertamenti anche sulla velocità del mezzo e sulla posizione amministrativa della moto, che dai primi riscontri risulterebbe priva di copertura assicurativa.