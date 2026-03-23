Vinicio Capossela festeggia il No al referendum con il Gioia di Scicli

"Il cittadino è vivo! E gode di sana Costituzione!"
di Redazione
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La canzone l’Inno al Gioia l’Uomo Vivo è sua e ne fa l’uso che ne vuole. Vinicio Capossela ha festeggiato stasera la vittoria del No al Referendum sulla giustizia postando la foto del Cristo Risorto di Scicli e la canzone che ha dedicato alla festa nel 2006: “Gio-Gio-Gio-ia!!!
Il cittadino è vivo!
E gode di sana Costituzione!
Grazie a tutte a tutti. Ai giovani soprattutto.
Viva l’Italia antifascista!
Vinicio”.
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