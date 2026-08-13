Vinicio Marchioni racconta il tumore alle ossa: “Ora è in remissione”

“Fortunatamente è rientrato, è stato curato“, racconta l’attore. Proprio mentre doveva costruire sul palco il corpo potente di Stanley, nella vita privata era costretto a confrontarsi con il proprio: “Tra l’operazione, la fisioterapia e le cure, mentre cercavo di costruire il corpo di Stanley, mi ritrovavo a fare i conti con il mio“. Il contrasto era forte: il personaggio era guidato da una grande potenza fisica, mentre Marchioni cercava un nuovo equilibrio nel proprio corpo.

Marchioni spiega anche perché abbia mantenuto a lungo privata la malattia. “Non mi è mai piaciuto mettere in piazza le sofferenze”, dice. Ha cercato piuttosto di viverla quasi come l’incontro con un altro personaggio, “qualcosa che entrava dentro di me e con cui dovevo convivere”.

Anche il lavoro è diventato uno strumento per attraversare quel periodo: “Questo mestiere è un motore straordinario: ti dà motivazioni”. Intanto la sua vita continuava: il cinema stava andando bene, era alle prese con uno dei ruoli teatrali più importanti della carriera e in quegli anni sono nati anche i suoi figli. “Avevo intorno una vita pienissima. Non potevo fermarmi“.