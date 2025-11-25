Viola Mazzotti, a 23 anni muore investita da un camion mentre era in bicicletta. FOTO

Bologna – Dramma a Bologna. Una ragazza di 23 anni, Viola Mazzotti, che viaggiava in bicicletta è morta, investita da un camion all’incrocio fra via dell’Arcoveggio e via De Giovanni, alla periferia della città. L’incidente è avvenuto intorno alle 9 e la dinamica è ancora in fase di ricostruzione da parte della polizia locale. I soccorritori del 118 sono arrivati in fretta, ma per la giovane ciclista, rimasta schiacciata sotto le ruote del mezzo pesante, non c’era più nulla da fare.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia locale, il mezzo pesante che l’ha investita appartiene a una ditta che effettua trasporti per i cantieri del tram e percorreva via dell’Arcoveggio dal centro con direzione periferia. Dai primi accertamenti, pare che la bicicletta percorresse la stessa via con medesima direzione, sulla pista ciclabile posta a destra della carreggiata. Giunto all’incrocio con via De Giovanni, l’autista del camion ha svoltato a destra entrando in collisione con la ciclista, finita sotto l’asse posteriore del mezzo.

Chi era Viola Mazzotti

Su LinkedIn raccontava così: «Ciao! Sono Viola, attualmente studentessa al Master of Science in Management con specializzazione in Marketing Strategico presso Catòlica Lisbon School of Business and Economics.

Il mio percorso accademico è guidato dalla passione per il Management e il Marketing e da una forte attitudine alla comunicazione e alla sostenibilità. Originaria di una città costiera in Italia, sono cresciuta con la passione per il nuoto, l’escursionismo e l’arrampicata, che sono stati parte integrante del mio sviluppo personale. Queste esperienze mi hanno insegnato a bilanciare l’ambizione professionale con la passione personale. Sono pronta a sfruttare il mio background diversificato e le mie skills accademiche per raggiungere i miei obiettivi di carriera e contribuire in modo efficace nel mondo degli affari. Mi considero curiosa e ambiziosa. Sono sempre alla ricerca di una nuova sfida che possa migliorare sia la mia vita professionale che personale. Ho un forte desiderio di conoscenza e sono aperta a nuove interazioni con professionisti che mi permettano di ampliare la mia prospettiva e raggiungere i miei obiettivi».

© Riproduzione riservata